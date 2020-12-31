Yılbaşı sofrası için özel ipuçları

Egepol Hastanesi Uzman Diyetisyeni Cansu Kahraman, 2021'i karşılamak için hazırlanan yılbaşı sofralarında ölçülü porsiyonlara dikkat çekti. Kahraman, yılbaşı geceleri insanların geleneksel olarak birbirinden zengin sofralar kurduğunu burada önemli olanın yemekleri ölçülü şekilde ve mideyi fazla zorlamadan tüketmek olduğunu belirtti. Cansu Kahraman, "Yılbaşı günü sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hafif tüketilmeli. Yılbaşı gecesi tamamen kısıtlama yapmak da doğru değil. Ana yemek olarak fırında hindi veya tavuk tercih edilebilir. Ana yemeğin yanında sebze yemeği de tüketebilirsiniz. Meze olarak yoğurtlu sebzeli mezeler tercih edilmeli, kızartmalardan uzak durulmalı. Yemeğin yanında yenecek bir salata hem sizi tok tutar hem de lif alımını sağlar. Bununla birlikte yemekleri mutlaka tabağınıza ufak porsiyonlar halinde alarak tüketin. Sofrada tüketilecek çerezler için kavrulmuş yerine çiğ fındık, fıstık, ceviz tercih edin" dedi.