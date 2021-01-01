Sevgi Eli, kimseyi çaresiz bırakmıyor

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 2006 yılında hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evi yanan Kökçen ailesine umut oldu. karakurt Mahallesi'nde 25 Aralık'ta İbrahim Kökçen'in (38) evinde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Eşyaların küle döndüğü yangından kurtulan İbrahim Kökçen, eşi, halası ve 2 çocuğu ile beraber sokakta kaldı.Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli kış ortasında evsiz kalan aileye sahip çıktı. Tadilat yapılan evin tüm eşyaları Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli tarafından yenilendi. Sevgi Eli ekipleri tarafından eşyalar tek tek yerleştirilirken, aileye ayrıca maddi destek de sağlandı. Olayın ardından harekete geçtiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, "Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerimiz ailemizin mağduriyetini gidermek için büyük çaba sarf etti. Böyle olayların yaşanmaması bizim en büyük dileğimiz ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun" dedi. Talihsiz olayı anlatan İbrahim Kökçen ise, "Akşam evde otururken elektrikten kaynaklı talihsiz bir yangın hadisesi yaşadık. Eşyalarımızı kurtarmak ve yangını söndürmek için mücadele ettik. Sonuçta bir şey yapamadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, bize sahip çıktı ve Sevgi Eli ekipleri evimizi eskisinden daha iyi bir hale getirdi. Evimiz umduğumuzdan daha iyi bir hale geldi. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok memnun olduk" dedi.