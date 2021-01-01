Yılbaşı öncesi memurlara şok

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni yıla saatler kala belediyede görev yapan sözleşmeli memurlara yılbaşını zehir etti. Sandal, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 10'a yakın sözleşmeli memurla yeni yılda sözleşme yenilememe kararı aldı. Karar yeni yıla saatler kala belediyenin insan kaynakları birimi tarafından çalışanlara tebliğ edildi. Geçtiğimiz yıl Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın uzun yıllardan bu yana belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan sözleşmeli memurlarla yeni yılda sözleşme yenilemeyeceğini açıklamasıyla yaşanan mağduriyete yenileri eklendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yeni yıla saatler kala uzun yıllardan bu yana belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan sözleşmeli memurlarla yeni yılda sözleşme imzalamama kararı aldı. Karar çalışanlara 2021'e saatler kala belediyenin insan kaynakları müdürlüğü tarafından tebliğ edildi. Tek tek insan kaynaklarına çağrılan sözleşmeli memurlar kendilerine yapılan tebligatlar karşısında büyük şok yaşadı. Edinilen bilgiye göre listede ismi bulunanlara belediye şirketine geçmeleri yönünde telkinde bulunuldu. Belediye şirketine geçmeleri halinde özlük hakları bakımından büyük kayba uğrayacak olan çalışanlar ne yapacağını şaşırdı.Benzer bir durum geçtiğimiz yıl Gaziemir Belediyesi'nde de yaşanmış, Halil Arda belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 23 sözleşmeli memurla 2020 için sözleşme yenilememe kararı almıştı. Arda'nın yine belediyede sözleşmeli memur olarak çalışan yakın arkadaşının oğlu ve CHP'li meclis üyesini sözleşme yenilenmeyecekler listesinin dışında bırakılmıştı.