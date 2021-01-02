Hayat bağı

engelli Okan Aracagök ve Milli Triatlet Mert Onaran, birbirlerine bağladıkları ip yardımıyla maraton koşularına katılıyor. En son Runatolia Antalya Maratonu'nda 42 kilometrelik mesafeyi koşan ikili, birbirlerine iple değil gönülden bağlı olduklarını söyledi. Okan Aracagök, "Yerel birkaç yarışın ardından Wings for Life World Run'da uzun mesafelerde birlikte koştuk. Birkaç yarı maraton bitirdik. Aklımızda hep 42 kilometre koşmak vardı ama nasıl yaparız diye düşünüyorduk. Mert Hoca, 42 kilometre koşmayı teklif etti ve kabul ettim. 42 kilometreyi de iple birlikte koştuk. Aramızdaki ip aslında sadece bir materyal. Biz birbirimize gönülden bağlıyız. Bizi bağlayan unsur hiçbir zaman ip olmadı. İple koşmaya başladığımız ilk zamanlarda zorlandığımız anlar oldu. Bazen Mert Hoca'ya ayak uyduramıyordum ama devamlı antrenman süreci sonrası adapte olduk. Runatolia Antalya Maratonu'nda 42 kilometreyi 3,5 saatte koşmayı planlamıştık ancak 3 saat 10 dakikada bitirdik. Bundan sonraki hedefimiz 3 saatin altında koşmak" dedi.