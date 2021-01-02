Küçük Ulus kalp bekliyor

İzmir'de yaşayan Umut ailesinin 3.5 yaşındaki oğulları Ulus'un henüz 2.5 aylıkken vücudunun çeşitli yerlerinde ödem ve şişlik oluştu. Nefes almakta güçlük çeken Ulus bebek, o dönem ailesi Balıkesir'de yaşadığı için Bandırma Devlet Hastanesi'ne ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüleşen Ulus, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Servisi'ne nakledildi. 6 yaşından küçük olduğu için yapay kalp cihazına bağlanamayan minik Ulus'un kurtulabilmesi kalp nakli olması gerekiyor. Ulus, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşıtları gibi sokağa çıkıp oynayamıyor, parka gidemiyor. Hastanedeki odasını oyun salonuna çevirip annesi ve ablasıyla birlikte oyunlar oynayan Umut, 3.5 yıldır kalp nakli bekliyor.

KUTU KUTU İLAÇ

Minik Ulus'un kalp kasları zayıf olduğu ve kalbi yüzde 20 çalıştığı için günde 15-20 ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Kullandığı ilaçlardan dolayı Ulus'un karaciğerinde büyüme meydana geldi. İlerleyen günlerde siroz hastalığına çevirme riski var. 4 yıl önce 8 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası oğlunun kaybeden ev hanımı iki çocuk annesi 38 yaşındaki Dilek Umut içini SABAH'a döktü. Ulus'un sağlığına kavuşabilmesi için İzmir Bornova'ya taşındıklarını söyleyen anne Dilek Umut, "2021'den en büyük dileğimiz Ulus'a kalp nakli yapılması. Ulus sağlığına kavuşsun diye Balıkesir'den İzmir'e taşındık. Sürekli Balıkesir'den İzmir'e gidip gelmek sorun oluyordu. Artık İzmir'de yaşıyoruz. Ulus her gün 15-20 ilaç kullandığı için karaciğerinde sorun oluştu. Acilen nakil gerekiyor. 2021 inşallah uğurlu gelir. Bize kalp getirir" dedi. Pandemi nedeniyle tedavilerine evde devam ettiklerini anlatan anne Umut, "Oğlumun bağışıklık sistemi düşük olduğu için dışarı bile çıkamıyor. Hastanede de koronavirüs riski var. Bu nedenle hep evde vakit geçiyoruz. Ulus zaten doğduğundan beri pandemi koşullarında yaşamını sürdürüyor. Sürekli ev ve hastanede vakit geçirdi. Diğer çocuklar gibi parka gidip oynayamadı. Sokağa çıkıp gezemedi. İnşallah 2021'de oğluma kalp nakli yapılır ve sağlığına kavuşur. Yeni yıldan tek dileğimiz isteğimiz bu" diye konuştu.