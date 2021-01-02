Teyzeleri sayesinde yaşama tutundular

yaşayan Oruç ailesinin çocukları 12 yaşındaki Ebedin Oruç ve 10 yaşındaki Mehmet Agit'e doğumlarından 2 yıl sonra Akdeniz anemisi (Talasemi) teşhisi konuldu. Aile, çocuklarını 3 yıl önce Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne getirdi. Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesinde görevli Prof. Dr. Savaş Kansoy, Prof. Dr. Serap Aksoylar ve Uzman Hekim Gülcihan Özek tarafından muayene edilen kardeşler için kemik iliği nakli kararı alındı. Akraba içi donör taramasında kardeşler ile teyzeleri Mizgin Oruç'un kemik iliğinin uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil, 2 yıl önce Ebedin'e yapıldı. Ebedin'in sağlığına kavuşmasının ardından doktorlar, teyze Oruç'tan aldıkları iliği bu kez Mehmet Agit Oruç'a nakletti. Aile, çocuklarının tedavi süreçleri boyunca Bornova'da Hasta Çocuk Evleri Derneği'nce kendilerine sağlanan evde ağırlandı.Anne Maryete Oruç, "Çocuklarımın iliklerinin teyzeleriyle yüzde 100 uyumlu çıkması mucize oldu. Nakil de başarılı geçti. Teyzeler için 'Anne yarısıdır' derler, kardeşim çocuklarıma ikinci bir hayat verdi. Çocuklarıma sık sık, hayatlarını teyzelerine borçlu olduklarını söylüyorum" dedi. Teyze Mizgin Oruç ise yeğenlerinin kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşacaklarını öğrendiğinde hiç düşünmeden donör olmayı kabul ettiğini aktardı.