EGE’NIN ENERJISI RÜZGARDAN

salgını tüm sektörleri etkilerken, enerjide milli ve bağımsız olmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi üretimi ve ekonomiye katkılarını değerlendiren Teron Energy Genel Müdürü Emir Vekil,"Pandemi sırasında ön plana çıkan sağlık ve gıda sektörlerinin yanı sıra aslında 'enerji de bağımlılık dışa' konusu tekrar önem kazanmıştır. Enerji kalkınmanın temel unsurlarından olduğunu göz önünde bulundurursak yerli kaynak olan rüzgardan temin edilmesi, dışa olan bağımlılığımızın azalmasında büyük öneme sahiptir" dedi. Rüzgâr santrallerinin yaklaşık yüzde 70'inin ve inşa halindeki rüzgâr santrallerinin yaklaşık yüzde 80'nin Ege ve Marmara bölgelerinde bulunduğuna dikkat çeken Emir Vekil, "Dolayısıyla bu Ege ve Marmara bölgelerini potansiyel olarak odak noktası haline getirmiştir" diye konuştu.