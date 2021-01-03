Hotar’dan ‘kıtabımın sesı ol’ çağrısı

Eylül Üniversitesi (DEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi'nde yürütülen 'Kitabımın Sesi Ol' projesi kapsamında; görme engelli kullanıcılar için kitapların sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Rektör Hotar, projeye destek veren gönüllülere de teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin okudukları kitapların ses kayıtlarını kütüphanemizle paylaşarak, arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara destek olmalarını arzuluyoruz" diye konuştu. Sesli kitap sayısını artırarak; üniversitedeki bilgi kaynaklarına ve yayınlara 'erişilebilirlik' kapsamını genişletmeyi hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi'ndeki 'Kitabımın Sesi Ol' projesi kapsamındaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesiyle başlatılan proje ile kütüphane bünyesindeki seslendirilmiş yayın sayısının artırılması hedefleniyor.