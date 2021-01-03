Lady yuvasına geri döndü

5 yıl önce otoyol üzerinde yaralı bulunan ve tedavi edilen 2 aylık köpek, yaklaşık 4 yıl sahiplenerek bakıldı. Lady ismindeki engelli köpek 5 yılın sonunda tekrar yuvasına döndü. 5 yıl önce ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekim Hasan Kılıç, her gün Lady ile ilgileniyor. Lady'nin tekrar yuvaya dönmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kılınç, "4 yıl boyunca evde bakıldı ve Lady'i sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde engelli padokunda görmek istedik. Şu anda Lady'nin çok güzel bir hayatı var ve şuan 5 yaşında. Bizim gözlemimiz, kontrolümüz altında ve hayatına devam ediyor" diye konuştu.