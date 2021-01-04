Çocuklar strateji oyunlarına yöneldi

Türkiye'deki 3 üniversiteden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktorların 12-17 yaş grubunda yaptığı araştırma, internet bağımlılarının savaş ve strateji oyunlarını tercih ettiğini ortaya koydu. Ege Üniversitesi (EÜ), Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi iş birliğiyle koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "İnternet Bağımlılığı ve Eş tanılı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) İnternet Kullanım Özellikleri ve Sosyal Biliş Açısından İncelenmesi" başlıklı bilimsel araştırma gerçekleştirildi.Ergenlik dönemindeki 12-17 yaş grubuna yönelik araştırmanın sağlıklı kontrol grubunda 30, internet bağımlıları grubunda 30, internet bağımlılığı ve DEHB eş tanılı 30 kişi yer aldı. Araştırmaya göre internet bağımlılığı olmayan çocukların savaş oyunlarına ilgisi yüzde 20'de kalırken internet bağımlıları ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda bu oran yüzde 43'e çıktı. EÜ Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, "İnternet bağımlılığı eş tanılı DEHB'li bireylerde strateji oyunlarına yönelim yüzde 66, sadece internet bağımlılarında yüzde 53 oldu, sağlıklı kontrol grubunda ise bu oran sadece yüzde 3 olarak belirlendi. Bu yaş grubu için ders ve zorunluluk dışı eğlence amacıyla teknoloji ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması önerilmektedir" dedi.