Üç büyükleri tanımadı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezondan beri başarılı çizgisini sürdürenLigde 1 Aralık'taki Anadolu Efes deplasmanından beri bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, bu periyotta Fenerbahçe'yi evinde, Galatasaray ve Beşiktaş'ı dış sahada yenerek gücünü gösterdi. Zirve yarışında Fenerbahçe'yle 15 haftada aynı sayıda galibiyet alan Karşıyaka, sezon başında silinen 1 puanı yüzünden rakibinin gerisinde kaldı. Ufuk Sarıca, Beşiktaş galibiyetiyle ilk yarıyı istedikleri gibi tamamladıklarını söyleyerek şunları söyledi:"Beşiktaş karşısında işimizi daha da ciddiye alarak oynadık ve bütün maçı da domine ederek önde götürdük. İlk yarıda yaptığımız 15 asist vardı. Maçı da 22 asistle bitirdik.Özellikle oyuncuların kişisel gelişiminden ötürü kutluyorum."