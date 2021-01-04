Umutları yeşertti

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la 90+2'nci dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalırken deplasmanda son anlarda gelen 1 puanın sevincini yaşıyor. Teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ın gelmesiyle adeta kimlik değiştiren Horozlar,
önce Alanyaspor'u devirdi. Ardından düşme hattındaki Erzurumspor'u alt eden Ege temsilcisi, bu dönemdeki tek yenilgisini Ankaragücü'nden aldı. Önceki gün Sivasspor'dan puanı uzatmadan çekip alan Denizlispor'a bu beraberlik büyük moral oldu.
GÜNDEM KAYSERİSPOR
TEKNIK direktör Yalçın Koşukavak, "Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum. Şimdi çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakat oyuncumuz çok fazla. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum"
dedi.
EKSİKLER KORKUTUYOR
TAKIMDA Özgür, Sakıp, Subotic, Varela ve Cenk'in sakatlıklarının sürdüğü, Oğuz'un kadro dışı kalıp, Aissati'nin sözleşmesini feshederken Murawski de cezalı duruma düştü. Mustafa Yumlu, Mesanovic, Bergdich ve Rodallega da kart sınırında bulunuyor