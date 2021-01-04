Umutları yeşertti

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la 90+2'nci dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalırken deplasmanda son anlarda gelen 1 puanın sevincini yaşıyor.önce Alanyaspor'u devirdi. Ardından düşme hattındaki Erzurumspor'u alt eden Ege temsilcisi, bu dönemdeki tek yenilgisini Ankaragücü'nden aldı. Önceki gün Sivasspor'dan puanı uzatmadan çekip alan Denizlispor'a bu beraberlik büyük moral oldu.TEKNIK direktör Yalçın Koşukavak, "Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum.dedi.TAKIMDA Özgür, Sakıp, Subotic, Varela ve Cenk'in sakatlıklarının sürdüğü, Oğuz'un kadro dışı kalıp, Aissati'nin sözleşmesini feshederken Murawski de cezalı duruma düştü.