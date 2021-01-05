Doğa düşmanları durmak bilmiyor

İzmir'de defalarca gündeme gelen kaçak moloz ve hafriyat dökümünün önüne bir türlü geçilemiyor. Orman ve tarım alanlarını hedef alan doğa düşmanları, kaçak moloz ve hafriyat dökmeye devam ediyor. Daha önce Gaziemir ve Karabağlar başta olmak üzere kentin pekçok noktasında çevre kirliliğine neden olan doğa düşmanları son olarak Menderes'te çevreyi kirletti. Menderes'e bağlı Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi. Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.