Koronavirüsü yendi organ yetmezliğine yenildi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medicalpark Hastanesi'nde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 2 kız çocuğu babası Yılmaz, koronavirüsü yendi. Kolektral cerrahi, mide kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve lenfoma alanlarında uzman olan Yılmaz, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ahmet Uğurlu Yılmaz, İEÜ Medicalpark Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Zeki Hozer, "Sözcüklerin anlamsız olduğu bir an yaşıyoruz" dedi. Hastanenin Genel Müdürü Veysi Kubba ise "Çok değerli bir bilim insanı, iyi bir dost, iyi bir aile reisi ve ülkemiz için çok kıymetli bir kişiyi kaybettik" dedi.