Tavas’a elektrik üretim tesisi müjdesi

YENILENEBILIR enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla örnek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık'ın ardından Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde toplanan atıklardan da elektrik enerjisi üretimine başladı. Tesiste üretilen enerji ile aylık 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin "En Çevreci", "En Temiz" ve "En Sağlıklı" belediyesi unvanlarına yakışır çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Zolan, "İki yıl önce, 5 ilçemizde daha çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olan vahşi depolamaya son vermek için hizmete aldığımız Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisimizde bugün elektrik enerjisi üretiliyor. Bu yatırım bizim için büyük bir mutluluk. Hem çevre ve insan sağlığı hem de enerjide dışa bağımlı olan ülke ekonomimiz açısından önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.