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Altınordu’da iki veda var

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Altınordu’da iki veda var
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün'e kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan önce Misli. com 2'nci Lig'deki hazırlayıcı kulüp Niğde Anadolu FK'ya transfer edilen, daha sonra ise Niğde'de 1 maça çıkıp Altınordu'ya geçiş yapan 27 yaşındaki gurbetçi sağ bek Alper, İzmir ekibinde ligde 9, kupada 2 müsabakada görev aldı. Beşiktaş'tan 2 yıllığına kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Oğuzhan ise ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 1 kez rakip fileleri sarstı.
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Altınordu’da iki veda var
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