Denizlispor’un konuğu Kayseri

SÜPER Lig'in 17. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç, fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarına devam ederken, sakatlıkları süren Fede Varela, Neven Subotic, Özgür Çek ve Mustafa Yumlu idmanda yer almadı. Yapılan kontroller sonucu sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Mustafa Yumlu, iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marvin Bakalorz'un durumunun maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Kaşına dikiş atılan tecrübeli golcü Hugo Rodallega'nın ise özel maske ile sahada olması bekleniyor. Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor arasında bugün saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.