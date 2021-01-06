Kuraklığın çaresi yeraltı barajları

TÜRKİYE'NİN dört bir yanındaki barajlardaki su seviyelerinin azalmasıyla susuzluk alarmı verilmeye başladı. Geçen yıla oranla yağışların düşmesi ve su kullanımının artması, 2021 yazında kuraklık yaşanabileceği yönündeki tahminleri beraberinde getirdi. İzmir'de de barajlardaki su seviyeleri oldukça azaldı. Geçen yıl aralık ayında Tahtalı Barajı'ndaki su doluluk oranı, yüzde 66'yken, bu sene yüzde 37'ye düştü. Ürkmez Barajı'ndaki oran yüzde 58'den 43'e düşerken, Güzelhisar Barajı'nda ise doluluk yüzde 63'ten 46'ya düştü. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Biz daha kuraklık görmedik. Son 20 yıl muhteşem geçti. Sadece 2008, 2013 ve 2017'de kuraklık gördük. Artık 2022, 2023'de ciddi anlamda kurak bir dönem bekliyoruz. Şimdiden planlar yapılması lazım. Önce yeraltı barajları yapılmalı. 6'ncı yüzyılda İstanbul'da sarnıçlar vardı, şimdi de yapılmalı. Henüz kuraklık görmedik fakat az kaldı" diye konuştu.