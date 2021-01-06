Sakat bıraktı diye kurşun yağdırdı

İZMİR'İN Konak ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde 28 yaşındaki Erol S., kız alıp verme meselesi yüzünden kendisini bıçaklayan 22 yaşındaki Devran K.'nın evini hedef aldı. Erol S., kendisini sakat bıraktığı gerekçesiyle Devran S.'nin evini abisi Ömer S. (54) ile birlikte yaylım ateşine tuttu. Abi kardeş saldırganlar ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında kurşunlar Devran K.'ya isabet etmezken, saldırıda 16 yaşındaki kardeşi Kerimcan K. sırtından, 6 yaşındaki kardeşi Devrim K. ise bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan sırtından ağır yaralanan Kerimcan K.'nın iç organlarına kurşunların isabet etmediği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Bacağından hafif yaralan Devrim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlılar Erol-Ömer S.'yi yalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.