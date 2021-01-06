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’a mahkeme kalkanı!

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Seferihisar’a mahkeme kalkanı!
SIĞACIK Mahallesi'nde kurulması planlanan ve vatandaşların tepkisine yol açan orkinos çiftliği projesi mahkeme tarafından kesin hükme bağlandı. Geçtiğimiz Kasım ayında proje için verilen "ÇED Olumlu" raporunu iptal edilen mahkemeye yapılan itiraz yeniden ele alındı. Mahkeme iptal kararını yenilerken iptal gerekçesi ile ilgili önemli detayları açıkladı. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği hükümde iptal kararı için "tesis alanının Akdeniz foku türünün tabiat alanı ile çakıştığı, türün aktif yaşam alanını sınırlayacağı, balık çiftliklerinin sayısının artmasının çevreyi tehdit ettiği, Cittaslow üyelik kriterleri arasında yer alan çevre faktörleri maddesinde su temizliği ve biyoçeşitliliğin azalması kritelerinin balık çiftliklerinin artışı ile tehlikeye gireceği" gerekçelerini sıraladı.
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Seferihisar’a mahkeme kalkanı!
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