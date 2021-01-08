Manisa’da tütün alımı başladı

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde 2020 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı. Üreticinin yanı sıra, piyasaların da beklediği tütün teslimatları hafta içerisinde başlarken baş fiyat 27 TL olarak açıklandı. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 ton civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2020 yılı yeni mahsul tütünlerini kolilerden çıkarıp elekten geçirdikten sonra teslim etmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 500 ton tütün üretimi yapılan ilçede üreticiler fiyatları düşük bulurken, ilçenin gelir kaynağının başında gelen tütün girdisinin fazla olmasından dolayı zarar ettiklerini belirtti. Çiftçiler fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı.