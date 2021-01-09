Tarıma yapılan yatırım kazandırır

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde tarım eğitimine başlanmasının 175'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakan Pakdemirli, AR-GE faaliyetleriyle, akıllı tarım uygulamaları, teknolojik ve dijital tüm imkanlarla daima üniversitelerin yanında olduklarını vurguladı. Mayıs ayında faaliyete başlayan 'Tarım-Orman Akademisi'ni de hatırlatan Pakdemirli, "Tarım- Orman Akademisi adıyla kurduğumuz bu dijital eğitim sistemini, bütün çiftçilerimizin, araştırmacılarımızın ve tüm ilgilenenlerin hizmetine açtık. İlk dersini benim verdiğim Tarım-Orman Akademisi'nde bugüne kadar 70'ten fazla akademisyen ve uzman ders verdi. Bakanlık olarak asırlarca edindiğimiz bilgileri, bütün tecrübelerimizi, bütün tavsiyelerimizi bu akademide herkesle paylaşıyoruz. Samimiyetle söylüyorum; uzman kadromuzca hazırlanan onlarca video, interaktif dersler ve binlerce kitabın bulunduğu dijital tarım kütüphanemizle birlikte, Tarım-Orman Akademisi, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi.., Genç Çiftçi Projesi ile 47 bin 775 projeye 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği verdik" dedi. Tarımın, ekonominin ve sanayinin ham maddesi ticaret, sanayi, diplomasi, sağlık ve turizmin ise lokomotifi olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, bu bakımdan, tarıma dönük her yatırımın ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırım anlamına geldiğini söyledi.