5 işletmeye usulsüz yangın raporu verildi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında itfaiye daire başkanlığı tarafından işletmelere verilen yangın raporlarında usulsüzlük yapıldığı şüphesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan Tunç Soyer'in talimatı ile soruşturma başlattı. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de Daire Başkanı Murat Varlıorpak'a 3 ay süreyle görevden el çektirildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı müfettişlerin geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana sürdürdüğü soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Müfettişler hazırladıkları raporu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teslim etti. Altında Varlıorpak'ın imzası bulunan yangın uygunluk raporlarını mercek altına alan müfettişler çarpıcı tespitlere ulaştı. Yapılan incelemede 5 işletmeye verilen yangın uygunluk raporunda usulsüzlük tespit edildi. Müfettişler hazırladıkları raporda yangın önleme yönetmeliğine uygun olmadığı halde 5 işletmeye tüm önlemler alınmış gibi uygunluk raporu verildiğine dikkat çekti. Rüşvet alındığına ilişkin somut bir delile ise ulaşılamadı. Raporda ayrıca adı geçen 5 işletmeye verilen yangın uygunluk raporlarının iptal edilip raporlama işleminin yeniden başlatılması yönünde görüş belirtildi. Müfettişler yürüttükleri soruşturmada rüşvet alındığına ilişkin somut bir delile ise ulaşamadı.

DÜZ MEMUR OLDU

Bu arada Varlıorpak'ın 3 aylık görevden el çektirme süresi 8 Ocak'ta doldu. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Başkan Soyer'in talimatı ile Varlıorpak'ın Daire Başkanlığı kadrosu iptal edildi. Ardından da Muhtarlıklar Daire Başkanlığına düz mühendis olarak görevlendirildi. İtfaiye Daire Başkanlığındaki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Yine tartışmalı raporların altında parafı bulunan yangın denetim ve önleme müdürü Osman Onur Turan da görevden alınarak Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir birimine mühendis olarak görevlendirildi.

RAPORLAR İPTAL EDİLECEK

Öte yandan müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda 5 işletmeye verilen usulsüz yangın raporlarının iptali için işlem başlatıldığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Söz konusu işletmelerin yangın uygunluk raporu iptal edildikten sonra işletme sahipleri yeniden yangın uygunluk raporu için müracaat edecek. Gidip işletmeleri denetleyecek olan ekip yangın yönetmeliğine aykırılıkları bir bir tespit ettikten sonra düzeltilmesini isteyecek. İşletmeler de istenen düzenlemeleri yaptıktan sonra herhangi bir aykırılık yoksa yeniden uygunluk raporu verilecek. Geçtiğimiz haftalarda hakkında çifte soruşturma yürütülen Murat Varlıorpak görev süresinin dolmasına daha üç aylık süre olmasına rağmen Tunç Soyer'in talimatı ile İZDOĞA Şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden de çıkarılmıştı. Varlıorpak böylece 4 yıldır 'huzur hakkı' adı altında aldığı ballı maaştan da olmuştu.