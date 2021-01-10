Çatıları delıp, hırsızlık yaptılar

Konak ilçesinde 2 kişi, tek katlı müstakil yapının çatısını delip, erkek kuaförüyle yanında bulunan kadın kuaförüne girip, yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda postiş (takma saç), fön ve tıraş makineleri ile klima motoru gibi malzemeleri çaldı. Bir gün sonra iş yerlerine gelen Kemal Kazar ile İbrahim Orçun, hırsızların savaş alanına döndürdüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu iş yerlerini soyduklarını tespit etikleri M.E. ile Z.E.'yi gözaltına aldı. Kadın kuaförünün işletmecisi Kemal Kazar, "İçerideki buzdolabından kola alıp, televizyonu da açıp hırsızlıklar yaparken yanında keyif de yapmışlar" dedi. Öte yandan, hırsızlardan biri, çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde poşet olan bir kişinin yolda acele etmeden yürüdüğü anlar yer alıyor.