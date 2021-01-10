Ev süsü verilen yere kumar baskını

DENIZLI'DE kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden kimi yüzünü gizlemeye çalışırken kimi ise kameralara el salladı. Ev süsü verilen kumarhanede ise adeta yok yok idi. Çok sayıda oyun iskambil kağıdı, oyun takımlarının yanı sıra içkide ele geçirildi.

33 KIŞIYE PARA CEZASI

Koronavirüs salgınına rağmen halk sağlığının yanı sıra kendi sağlıklarını da hiçe sayan 33 kişiye ceza işlemi uygulandı. Sosyal mesafe, maske ve kumar oynama suçlarından 33 kişiye 148 bin 500 TL ceza işlem uygulandı. Ayrıca kumarhaneyi işlettiği öğrenilen H.B. hakkı adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Balıkesir'de de jandarma ekipleri, Altınoluk Mahallesi Akçam Caddesi'nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, evde iskambil kağıtları ile 13 bin 650 lira ve 600 dolar ele geçirdi. Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden bu kişilere toplam 86 bin 693 lira ceza verildi.