Yenışehır’ın su çılesı sona erdı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Yenişehir Mahallesi'nde sürdürdüğü alt yapı çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yenişehir sakinleri bölgedeki içme suyu hatlarının 1990'lı yıllarda yapıldığını belirterek, yaklaşık 30 yıl önce döşenen alt yapının ömrünü tamamladığını, eskiyen su boruları nedeniyle de sık sık su kesintileri yaşadıklarını belirtti. İçme suyu hatlarının 30 yıl sonra, ilk kez baştan aşağı yenileneceğini kaydeden Yenişehirliler proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.