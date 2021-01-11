Demir-çelikte hedef büyük

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar 361 milyon dolar, Türkiye genelinde ise 20.9 milyar dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Ülkemiz özellikle son 30 yıldır hem üretim hem de kalite açısından önemli yollar kat etti ve etmeye devam ediyor. Katma değerli üretim yapan tesis sayısı artarken, ayrıca pandemi öncesi başlayan yeni yatırımlar da hayata geçmeye başlıyor. Orta vadede ithal edilmekte olan birçok ürünün böylece yerli kaynaklarla üretilmeye başlanacağını ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu çerçevede birlik olarak 2021 yılında ihracat hedefimizi 1.4 milyar dolar olarak belirledik ve bu yönde çalışmalarımızı hızla gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.Demir çelik sektörü ana pazarları olan ABD ve AB pazarlarında uygulanan korunmacı önlemler, ilave vergiler ve iç piyasadaki tüketimin azlığı sebebiyle 2 yıldır zorlu bir süreç geçirildiğini belirten Ertan, "2020 yılına bu sıkıntıları firmalarımızın yeni pazarlar, katma değerli üretime yönelme girişimleri ile azaltarak girdik ancak tabii ki pandemi etkisini hem sektörümüzde hem de tedarikçisi olduğumuz çelik kullanan sektörlerde gösterdi. Yine de salgın başlangıcından itibaren 1-2 aylık süreçte yavaşlasak da sektör firmalarımız bu zorluğu da büyük başarı ile göğüsledi ve hızla adapte olarak sektörü yeniden güçlendirmeyi başardı" diye konuştu. Birlik olarak son yıllarda özellikle endüstri 4.0 konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ertan, "Sanayi 4.0'ı yüksek verimlilik, az maliyet, az enerji, inovasyon, hız, akıllı iş birliği ve akıllı bütünleyicilik ile inşa edilecek bir strateji serisi olarak tanımlıyoruz ve yeni pazarlara bu şekilde daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda üye firmalarımızı bu konuda bilgilendirmek ve iyi örnekleri göstermek amacıyla ekim ayında Türkiye ve Almanya'dan sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımları ile bir dijital forum organizasyonu ve Bavyera Bölgesi'nin endüstri 4.0 uygulamaları konusunda önde gelen firmalarına dijital ziyaret gerçekleştirdik. Öte yandan İzmir depremi hepimizi derinden yaraladı. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle çelik konstrüksiyon yapılara ağırlık verilmesi depremde oluşacak hasarların azaltılması açısından faydalı olacaktır" dedi.