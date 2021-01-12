Ah Göztepe vah Denizli

LEBİP TİMOR: GÖZTEPE, SADECE TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BU ÇÖKÜŞÜ DURDURAMAZ. SAHANIN İÇİ NE OLACAK?
SERHAN ÇİFDALÖZ: YUKATEL DENİZLİSPOR, RİZE DEPLASMANINDA SON DAKİKA ŞOKU YAŞADI VE 2 PUANI BIRAKTI
SÜPER Lig'de Göztepe, kendi sahasında Antalyaspor'a yenilirken, Yukatel Denizlispor da uzatma dakikalarına kadar önde götürdüğü maçta Rizespor ile puanları paylaştı. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Göztepe ve Yukatel Denizlispor'un son maçlarını yorumladı.
NE YAPTIN GÖZTEPE?
ONUR TUNGUT: Göztepe, Antalyaspor'a da yenilerek taraftarını üzdü. Neler oluyor Göztepe'de?
- LEBİP TİMOR:
Bir teknik direktör değişikliği ile her şeyin düzeleceğini beklemek hata olur. Konuya buradan girdim çünkü Göztepe sezon başında kadro planlamasını iyi yapmadı. Yapılan transferlere bakın, kaleci İrfan Can dışında takıma katkı yapan yeni transfer gördünüz mü hiç. İlhan Palut eldekilerle bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Hataları olmuştur ama faturayı tek başına İlhan hocaya ödetmek de büyük hata olur. İlk yarıda 10 kişi ile kapanan Antalyaspor duvarına tosladılar. Kilidi açacak yetenek yoktu. Takımın puan cetvelindeki durumu hiç hoş değil ama felaket senaryolarına da gerek yok.
SERHAN ÇİFDALÖZ:
Kazanama serisi 6 maça çıktı. Sezon başı hedeflerine baktığımızda bu durum beklenen bir durum değildi. Takım kazanamayınca moral olarak da çöktüler. Onları ayağa kaldıracak taraftar da olmayınca berbat seriye devam ediyorlar. İlhan Palut'un gitmesi sorunları çözmez. Sahanın içine de daha kaliteli isimler lazım. Skora katkı yapacak, yakaladığı atacak bir golcüye ihtiyaçları var.
ATAMAYANA ATTILAR!
TUNGUT: Yukatel Denilispor Rize beraberliğine sevinemedi. Nasıl bir maç oldu?
- TİMOR:
Maçı 2 bölümde incelemek
gerekir. İlk yarıda öne geçen
ve farkı kaçıran bir Denizlispor
izledik. Kendi kalelerinde tehlike
yaşamadıkları gibi rakip kaleyi
de topa tuttular ama yıldızlaşan
Rizespor kalecisi Gökhan ilk yarıda
farkı önledi. İkinci yarıda oyun
tersine döndü. Bu defa yüklenen
bir Rizespor ve kalesinde devleşen
bir Pantilimon vardı. Denizlispor
geriye yaslanıp skoru koruma
telaşına düştü, topu tutamadı ve
uzatma dakikalarında yediği golle
de avucunun içindeki 2 puanı Rize'de
bıraktı. Çok yazık oldu.
- ÇIFDALÖZ:
Oyun başlangıcında
sanki bir final maçına çıkan
Denizlispor vardı sahada. İlk yarıdaki
müthiş futbolu golle süslediler.
Fakat ikinci yarı ne olduysa
çok erken skoru koruma telaşı
ile topu da oyunu da rakibe bıraktılar.
Uzatmalarda yediği golle yıkıldılar.
Denizlispor adına 'olmaz
böyle şey' diyeceğimiz bir maç sonu
oldu ve çok yazık oldu. İyi başladığı
maçı, kötü bitirdi. Deplasmanda
kazanılan her puan değerlidir
ama böyle kaybedilen 2 puanı
da çok ararlar.