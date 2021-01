Ah Göztepe vah Denizli

LEBİP TİMOR: GÖZTEPE, SADECE TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BU ÇÖKÜŞÜ DURDURAMAZ. SAHANIN İÇİ NE OLACAK?SERHAN ÇİFDALÖZ: YUKATEL DENİZLİSPOR, RİZE DEPLASMANINDA SON DAKİKA ŞOKU YAŞADI VE 2 PUANI BIRAKTISÜPER Lig'de Göztepe, kendi sahasında Antalyaspor'a yenilirken, Yukatel Denizlispor da uzatma dakikalarına kadar önde götürdüğü maçta Rizespor ile puanları paylaştı. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Göztepe ve Yukatel Denizlispor'un son maçlarını yorumladı.Bir teknik direktör değişikliği ile her şeyin düzeleceğini beklemek hata olur. Konuya buradan girdim çünkü Göztepe sezon başında kadro planlamasını iyi yapmadı. Yapılan transferlere bakın, kaleci İrfan Can dışında takıma katkı yapan yeni transfer gördünüz mü hiç. İlhan Palut eldekilerle bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Hataları olmuştur ama faturayı tek başına İlhan hocaya ödetmek de büyük hata olur. İlk yarıda 10 kişi ile kapanan Antalyaspor duvarına tosladılar. Kilidi açacak yetenek yoktu. Takımın puan cetvelindeki durumu hiç hoş değil ama felaket senaryolarına da gerek yok.Kazanama serisi 6 maça çıktı. Sezon başı hedeflerine baktığımızda bu durum beklenen bir durum değildi. Takım kazanamayınca moral olarak da çöktüler. Onları ayağa kaldıracak taraftar da olmayınca berbat seriye devam ediyorlar. İlhan Palut'un gitmesi sorunları çözmez. Sahanın içine de daha kaliteli isimler lazım. Skora katkı yapacak, yakaladığı atacak bir golcüye ihtiyaçları var.Maçı 2 bölümde incelemekgerekir. İlk yarıda öne geçenve farkı kaçıran bir Denizlisporizledik. Kendi kalelerinde tehlikeyaşamadıkları gibi rakip kaleyide topa tuttular ama yıldızlaşanRizespor kalecisi Gökhan ilk yarıdafarkı önledi. İkinci yarıda oyuntersine döndü. Bu defa yüklenenbir Rizespor ve kalesinde devleşenbir Pantilimon vardı. Denizlisporgeriye yaslanıp skoru korumatelaşına düştü, topu tutamadı veuzatma dakikalarında yediği gollede avucunun içindeki 2 puanı Rize'debıraktı. Çok yazık oldu.Oyun başlangıcındasanki bir final maçına çıkanDenizlispor vardı sahada. İlk yarıdakimüthiş futbolu golle süslediler.Fakat ikinci yarı ne olduysaçok erken skoru koruma telaşıile topu da oyunu da rakibe bıraktılar.Uzatmalarda yediği golle yıkıldılar.Denizlispor adına 'olmazböyle şey' diyeceğimiz bir maç sonuoldu ve çok yazık oldu. İyi başladığımaçı, kötü bitirdi. Deplasmandakazanılan her puan değerlidirama böyle kaybedilen 2 puanıda çok ararlar.