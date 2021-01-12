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Ah Göztepe vah Denizli

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Ah Göztepe vah Denizli
LEBİP TİMOR: GÖZTEPE, SADECE TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BU ÇÖKÜŞÜ DURDURAMAZ. SAHANIN İÇİ NE OLACAK?

SERHAN ÇİFDALÖZ: YUKATEL DENİZLİSPOR, RİZE DEPLASMANINDA SON DAKİKA ŞOKU YAŞADI VE 2 PUANI BIRAKTI

SÜPER Lig'de Göztepe, kendi sahasında Antalyaspor'a yenilirken, Yukatel Denizlispor da uzatma dakikalarına kadar önde götürdüğü maçta Rizespor ile puanları paylaştı. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Göztepe ve Yukatel Denizlispor'un son maçlarını yorumladı.

NE YAPTIN GÖZTEPE?
ONUR TUNGUT: Göztepe, Antalyaspor'a da yenilerek taraftarını üzdü. Neler oluyor Göztepe'de?
- LEBİP TİMOR: Bir teknik direktör değişikliği ile her şeyin düzeleceğini beklemek hata olur. Konuya buradan girdim çünkü Göztepe sezon başında kadro planlamasını iyi yapmadı. Yapılan transferlere bakın, kaleci İrfan Can dışında takıma katkı yapan yeni transfer gördünüz mü hiç. İlhan Palut eldekilerle bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Hataları olmuştur ama faturayı tek başına İlhan hocaya ödetmek de büyük hata olur. İlk yarıda 10 kişi ile kapanan Antalyaspor duvarına tosladılar. Kilidi açacak yetenek yoktu. Takımın puan cetvelindeki durumu hiç hoş değil ama felaket senaryolarına da gerek yok.
SERHAN ÇİFDALÖZ: Kazanama serisi 6 maça çıktı. Sezon başı hedeflerine baktığımızda bu durum beklenen bir durum değildi. Takım kazanamayınca moral olarak da çöktüler. Onları ayağa kaldıracak taraftar da olmayınca berbat seriye devam ediyorlar. İlhan Palut'un gitmesi sorunları çözmez. Sahanın içine de daha kaliteli isimler lazım. Skora katkı yapacak, yakaladığı atacak bir golcüye ihtiyaçları var.

ATAMAYANA ATTILAR!
TUNGUT: Yukatel Denilispor Rize beraberliğine sevinemedi. Nasıl bir maç oldu?
- TİMOR: Maçı 2 bölümde incelemek gerekir. İlk yarıda öne geçen ve farkı kaçıran bir Denizlispor izledik. Kendi kalelerinde tehlike yaşamadıkları gibi rakip kaleyi de topa tuttular ama yıldızlaşan Rizespor kalecisi Gökhan ilk yarıda farkı önledi. İkinci yarıda oyun tersine döndü. Bu defa yüklenen bir Rizespor ve kalesinde devleşen bir Pantilimon vardı. Denizlispor geriye yaslanıp skoru koruma telaşına düştü, topu tutamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle de avucunun içindeki 2 puanı Rize'de bıraktı. Çok yazık oldu.
- ÇIFDALÖZ: Oyun başlangıcında sanki bir final maçına çıkan Denizlispor vardı sahada. İlk yarıdaki müthiş futbolu golle süslediler. Fakat ikinci yarı ne olduysa çok erken skoru koruma telaşı ile topu da oyunu da rakibe bıraktılar. Uzatmalarda yediği golle yıkıldılar. Denizlispor adına 'olmaz böyle şey' diyeceğimiz bir maç sonu oldu ve çok yazık oldu. İyi başladığı maçı, kötü bitirdi. Deplasmanda kazanılan her puan değerlidir ama böyle kaybedilen 2 puanı da çok ararlar.

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Ah Göztepe vah Denizli
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