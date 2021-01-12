EİB, 2020’de 216 ülkeye ihracat yaptı

İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin geçen yıl 216 ülkeye, 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi. Jak Eskinazi, Birliğin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülkenin 1,4 milyar dolar ile Almanya olduğunu, bu ülkeyi 994 milyon dolarla ABD'nin izlediğini vurguladı. EİB'nin 103 ülkeye ihracatını artırmayı başardığını, en fazla artırdığı bölgenin ise yüzde 8,5'lik yükselişle Afrika ülkeleri olduğunu aktaran Eskinazi, 2020'nin her anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasıyla birlikte oluşan yeni ticaret blokları içinde atacağı adımlar ne olacak? 2021 yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz. İhracatımız aralık ayında RCEP ülkelerine artış gösterdi. Bu artış trendi, 2021 yılında RCEP ülkeleriyle olan ticaretimizin daha da artacağının işareti."