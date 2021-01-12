Kovid-19 bu köye giremedi

TÜM dünya koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye devam ederken, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer alan kırsal Panayır Mahallesi'nde hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Onlarca mahallenin karantinaya alındığı Balıkesir'de Panayır sakinlerinin önlemleri ise alkışı hak ediyor. Mahalleye dışarıdan satıcı kabul edilmezken, şehirden gelecek olan akrabaların ise gelmemesi isteniyor. Köy içinde misafirlik yasak ve cami hoparlöründen sürekli anonslar yapılıyor. Köyde vaka olmamasına rağmen herkes maske kuralına uyuyor. Panayır Muhtarı Bayram Günhan, "Maske ve mesafeye önem verdik. Şehirden gelen akrabaları köye getirtmedik" diye konuştu.