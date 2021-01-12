Yanlış beslenme saçı döküyor

ÖZEL Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç dökülmelerini tetikleyen birçok sebebin ve etkenlerin arasında beslenme şeklinin yer aldığını söyledi. Yasemin Gülgör, "Yediğimiz bazı besin grupları saçın dökülmesine sebep olurken bazı gıdalar dökülmeyi ötelemek adına bizlere yardımcı olabilmektedir. İnsülin direnci saç dökülmesine neden olabilmektedir. Özellikle erkek tipi saç dökülmelerine sahipseniz fast food beslenme şeklinden muhakkak uzak durmakta fayda vardır. Asitli gazlı vb. İçeceklerden uzak durmakta fayda vardır" dedi. Gülgör, "A vitamini açısından zengin olan domates, marul, havuç, ıspanak, kereviz, erik ve portakal tüketilmeli. B vitamini acısından zengin olan süt, balık, taze sebze ve meyveler yumurta (Protein açısından) muhakkak tüketilmelidir. C vitamini acısından zengin olan brokoli, havuç, siyah üzüm, narenciyeler, maydanoz ve bezelye vb. tüketilmelidir" diye konuştu. Öte yandan saçların mevsim geçişlerinde dökülebileceğini belirten Gülgör, "Kıştan ilkbahara ya da yazdan sonbahara geçerken dökülmeler artabilir" dedi.