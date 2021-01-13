Görme engellilerin otobüsle imtihanı

Farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada her yıl 7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Görme engellilerin İzmir'de belediye otobüslerini kullanırken yaşadıkları sorunları dile getiren Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan, "7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeniyle görmeyenlerin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Sorun diyorum ama aslında basit düzenlemelerle yapılabilecek birçok çalışmanın geri bırakılması bizleri üzüyor. Kimseden yardım almadan bağımsız bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekiyor. Uluslararası anlaşmalar ve engelli haklarını incelediğimizde yasalarda değil de daha çok uygulamalarda sorunlar olduğunu görüyoruz. Zihinsel değişimler gerçekleşmeyince yasalar uygulanamıyor. Görmeyen beyaz bastonuyla dolu kaldırımlarda ilerlemeye çalışır" dedi. Durakta bekleyen görme engelli bireyin mobil uygulamaları kullanıyorsa durağa gelen otobüsün saatini tahmin edebildiğini anlatan Salih Arıkan, "Yoksa herkese bineceği otobüsü sormak zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz kişinin otobüsü önce geldiyse dakikalarca haber almak için durakta boşa bekleyebiliyoruz. Otobüse binince de otobüs şoförüne veya yolculara 'Benim durağa geldik mi?' diye sormak zorunda kalıyoruz" dedi.İzmir'de belediye otobüslerinde daha önce okuma yazma bilmeyenler ve görme engelliler için kullanılan sesli uyarı sisteminin uzun yıllardır çalışmadığına dikkat çeken Arıkan, "Ya da çalışsa da sesi kısık oluyor. Böyle olunca otobüs şoförüne 'Kaptan benim durağa geldik mi?' diye sormak zorunda kalıyoruz. Bir iki seferden sonra otobüs şoförü de haklı olarak kızmaya başlıyor. Lüften nereye geldiğimizi belirtir sesli uyarı sistemleri çalışsın ve asla kısılmasın" diye konuştu.