Göztepe’nin 52. yabancısı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı. Peter Zulj, sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı futbolcusu unvanını aldı. Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren Göztepe'de şu ana kadar 51 yabancı oyuncu forma giydi. Belçika'nın Anderlecht takımından sezon sonuna kadar kiralanan Avusturyalı Peter Zulj, İzmir temsilcisinde 52'nci yabancı isim olarak mücadele edecek. Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de Portekizli futbolculardan Andre Castro 96, Beto ise 93 kez forma giyerek ilk iki sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte en golcü yabancı futbolcu unvanı ise 14 golle Adis Jahovic'e ait.İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de teknik adam adayları çoğaldı. İlk başta Engin İpekoğlu ve Ünal Karaman isminin gündeme geldiği sarı- kırmızılılarda Tolunay Kafkas, Christoph Daum, Hüseyin Eroğlu ve İbrahim Üzülmez gibi çalıştırıcıların listede olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil bu defa Süper Lig tecrübesi fazla olan bir teknik direktörü takımın dümenine getirmeyi düşündüğü de öğrenildi.