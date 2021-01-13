Haluk Levent’ten Aleyna’ya moral

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aleyna Benli, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu sırada beyinciğinde tümör tespit edilen ve beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı teşhisi konulan genç kıza, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde sıvının tahliyesini sağlayan şant tedavisi uygulandı. Tedaviye yanıt vermeyen Benli, 10 ameliyat geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı. Yaşamını yatağa bağımlı sürdüren ve konuşamayan Benli'yi, Ahbap Derneği Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ziyaret etti. Haluk Levent, annesi Kıymet Delibaş'tan durumuyla ilgili bilgi aldığı genç kıza, yatağının başında sevdiği şarkıları söyledi, bir an önce iyi olması temennisinde bulundu. Anne Kıymet Delibaş, "Kızımı kaybetmek istemiyorum. Haluk Levent, kızımı sürekli hastanede ziyaret ediyor. Ona şarkılar söylüyor. O bizim en büyük destekçimiz" dedi.