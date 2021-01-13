İhracatçılar ‘pestisit analizi’ yaptıracak

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, meyve ve sebzelerdeki zararlı organizmalara karşı kullanılan pestisit türü ile miktarını belirlemek ve üreticiler ile ihracatçıları bilgilendirmek üzere numune toplayarak akredite laboratuvarlarda analizler yaptıracağı bildirildi. Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, gıda güvenliğine dikkati çekmek amacıyla bu yıl "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi. Hastalık ve zararlı etmenlerin, ürünün kalitesini ve verimini olumsuz etkilediğini, bunu önlemenin bir yolunun da pestisit kullanımı olduğunu belirten Uçak, "Ancak pestisit kullanımı doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılacak pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz" dedi. Çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, domates, hıyar ve asma yaprağına yönelik de analizler yapılacağını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti: "Bu ürünlerin üretiminin yoğun gerçekleştiği bölgelerden belirli sayılarda numune toplanarak, akredite olmuş laboratuvarlarda analizi gerçekleştirilecek" dedi.