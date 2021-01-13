Limak Enerji’den yemyeşil çalışma

LIMAK Enerji'nin fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı "Yeşil Dönüşüm Ormanları" Projesinin üçüncü etabı Balıkesir'de hayata geçti. Balıkesir'in Avşa Adası'nda 1000 fidanlık orman oluşturan şirket, bölgenin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlarken, ekolojik dengeyi de koruyacak. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi, Çanakkale ve Bursa'nın ardından şimdi de Balıkesir'de kök salacak. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemine vurgu yaparak, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini söyledi.