Sahte altınlarla dolandırdılar

6 kişi, tarlada gömü bulduklarını öne sürüp, gömüdeki altınları ucuza verecekleri vaadiyle telefon ile farklı illerden kişileri arayarak, Ayvalık'a çağırdı. Antalya'dan gelen E.F. ile bulaşan dolandırıcılar, numune olarak E.F.'ye 3 altın verip, bozdurmasını söylediler. Dolandırıcılara inanan E.F., 50 bin TL vererek 300 adet sahte sikke altını aldı. Antalya'ya gittikten sonra altınların sahte olduğunu anlayan E.F., durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisin yaptığı çalışmayla şüphelilerin H.B.A.,B.K., C.B.,M.İ., K.İ ve A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, bu kez de Bilecik'ten Ayvalık'a gelen M.K.'yi dolandırmak üzereyken polisin operasyonuyla, bin 650 sahte altın ve 3 gerçek altın ile yakalandı.