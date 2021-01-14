Sorumlular mahkemeye getırılecek

Torbalı'da yaşayan İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı (7), tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018'de bir hastanede ameliyata alındı. Göz ameliyatı sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, buradan hemen Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ege'ye serebralpalsi (beyin felci) teşhisi konuldu, ailesi konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Torbalı Asliye Ceza Mahkemesinin 18 Aralık 2020'de görülen ikinci duruşmasına sanıklar doktor G.G., anestezi teknikeri S.A., hemşire A.Ö., biyomedikal teknikeri F.G., hastanedeki cihazı yanlış bağladıkları iddia edilen firmanın yetkilileri F.K., A.Y., S.Y., F.Y. ve avukatları katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Anne İpek Yeşilçam, sanıkların mahkemeye gelmeyerek süreci uzattığını, sorumluların cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.