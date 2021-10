Oruçoğlu Yağ Afyon’un gururu

Hammadde temininde öncelikle yerli üretimi tercih ederek, Türk çiftçisini destekleme yoluna giden Oruçoğlu Yağ, dijital dönüşüme verdiği önem, insan kaynaklarına ve teknolojiye yaptığı yatırım, pandemi sürecinde piyasaya çıkardığı "vitaminli yağ" gibi inovatif ürünleriyle sektörde dikkat çekiyor. Şirket, Türkiye'de yağlı tohum üretiminin arttırılması için her türlü projeyi de destekliyor. Oruçoğlu Yağ, üretimde kullandığı hammaddeyi öncelikle Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden direkt alım yaparak temin ediyor ve ulusal tarımın gelişmesine katkıda bulunuyor. Şirket, "Doğadan Kalbinize, 1968'den günümüze" sloganı ile ürünlerini Türkiye'nin yüzde 94'lük bölümünde tüketicilerle buluşturuyor. Ambalajlama, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında sektöründe ilkleri gerçekleştiren Oruçoğlu Yağ, Türkiye'de ilk kez omega-3 ayçiçek yağını üreten kuruluş. Bu ürünle dünya ambalaj ödülü "World Star" ödülünü kazanan Şirketin CEO 'su ve Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, ilk kez Oruçoğlu Yağ tarafından piyasaya sürülen vitaminli yağ ile tüketicilerin pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 52 yılı aşkındır, ihtiyacı olan hammaddeyi öncelikli olarak ülke topraklarından temin ettiklerini belirten Tekbaş, "Güney, Orta, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde bulunan çiftçilerimizden direkt alım yaparak, ulusal tarımın gelişmesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Her türlü yağlı tohumu işleme kabiliyetine sahip olan tesisimizin, 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası ilk 500 şirketi arasına girmesinin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sahip olduğumuz sağlam bayi ve müşteri ağımız sayesinde ürünlerimizi Türkiye genelinin yüzde 94'lük bölümünde tüketicilerimiz ile buluşturmaktayız" diye konuştu.Son teknolojiyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Tekbaş, "İşletmemizde, rafinasyon, pres ve ekstraksiyon, buhar üretim tesisleri PLC ile yönetilmekte olup; girdi, proses ve çıktı aşamalarından ürünler son tüketiciye ulaşana kadar her aşamada kaliteli zinciri ve izlenebilirlik devam etmektedir" dedi.