10 soruda LGS

Peki, bu yıl hangi okul türlerine kaç öğrenci alınacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak? Soru tipleri nasıl olacak? Puanlamalar nasıl hesaplanacak?Her alan için 8. sınıfın birinci dönem konularından soru gelecek. Öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.Sınav, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sözel bölümde Türkçe, din kültürü, inkılap tarihi ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sözel bölümde toplam 50 soru, sayısal bölümde ise toplam 40 soru sorulacak.Öğrencilerin ilk oturumda 75, ikinci oturumda ise 80 dakika süreleri olacak. Ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem nedeniyle bu yıl öğrencileri çok zorlamayacaklarını açıkladı. Sınav geçmiş yıllara göre kolay olacak. Ancak LGS bir eleme sınavı olduğu için her dersten en az 2 ya da 3 sorunun zor olması bekleniyor.Türkiye genelinde aralarında Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liseleri olmak üzere toplam 2 binden fazla okul LGS ile öğrenci alacak. Aralarında Robert Kolej, Alman ve Fransız liselerinin de olduğu toplam 74 kolej LGS puanı isteyecek.Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerekiyor.Sınava gelirken öğrenciler yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış pet şişe içerisinde su getirilebilecek.Çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera, depolama ve kayıt cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ile her türlü elektronik ve mekanik cihazlar, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletler sınav binasına alınmayacak.26 Haziran 2023 MEB'in www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav itirazları 5 iş günü süresi içinde yapılacak.