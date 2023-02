1.5 milyon miniğe ücretsiz yemek

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı 6 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Sağlıklı beslenme kültürü ve hijyen alışkanlıklarının küçük yaşlarda edinilmesi, ayrıca obeziteyle mücadele için Türkiye genelindeki tüm anaokullarında ücretsiz yemek uygulamasına geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın 5 günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulaması için gerekli bütçe tahsisini okullarımıza yaptık" dedi. Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon, İstanbul'da da 189 bin okul öncesi öğrenciye yemek verilecek. Ücretsiz yemek uygulamasından taşımalı eğitim alan öğrenciler de yararlanabilecek. Böylece 5 milyon öğrenciye yemek hizmeti sağlanmış olacak.Yeni uygulamayla ilgili bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, başta obeziteyle mücadele olmak üzere sağlıklı beslenme kültürünün de okul öncesi yaşlarda edinildiğini belirterek "Milli Eğitim Bakanlığımız son derece stratejik bir karar aldı. Bu çalışmanın meyvelerini önümüzdeki yıllarda net bir şekilde göreceğiz" dedi. Yeni dönemde İstanbul'da yapılacak eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapan Yazıcı, 6 Şubat'ta başlayacak ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili de SABAH'ın sorularını yanıtladı. Diyetisyenler kontrolünde hazırlanacak yemeklerin öğrencilerin kalori ihtiyacına göre belirleneceğini söyledi. İşte ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili tüm detaylar:Yemekler kendi mutfağı olan okullarda personel tarafından hazırlanacak. Mutfağı olmayan okulların yemek ihtiyacı ise en yakındaki meslek liseleri ya da öğretmenevleri tarafından karşılanacak.Menülerde sağlıklı beslenme için bulunması gereken besin ve besin grupları sırasıyla, süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu yer alacak. Menüde mutlaka mevsiminde yenilen taze sebze ve meyve yer alacak. Haftada en az 1 gün sıcak yemek çıkacak.Miniklerin ekmekleri de yine meslek liselerince özel olarak hazırlanacak. Beyaz un yerine tam buğdaydan elde edilen, katkısız ve sağlıklı ekmekler üretilecek.Beslenmede az tuz tüketimine dikkat edilecek. Tatlılarda hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı kullanılmayacak. Öğrencilere taze sıkılmış meyve suyu verilecek.İstanbul'dasayısı 15 olan hastane sınıfının Türkiye genelinde artacağını söyleyen Levent Yazıcı, "İstanbul'da 15 hastanemizde şu anda sınıfımız var. Türkiye genelinde 51 tane hastane sınıfı var. 22 ildeydi bu hastane sınıfları. Bakanımız bizzat yerinde bu uygulamaları gördü. Nerede ihtiyaç varsa Türkiye'nin her yerinde yeni hastane sınıfları açılacak" dedi. Yazıcı projeyle ailelerin, çocuklarının iyileşeceklerine dair umutlarının arttığını ve onlara moral sağladığını söyledi. Yazıcı, İstanbul'da 400 gönüllü öğretmene eğitim verdiklerini ifade etti.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini değerlendirerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci dönem hayata geçireceği yeni uygulama ve projeleri anlattı. Türkiye genelinde 3 bin anaokulu oluşturma projesi kapsamında, İstanbul'da bin anaokulu açmanın hedeflendiğini vurgulayan Yazıcı, bu çalışmayla şu an itibarıyla kentte 1010 bağımsız anaokulu oluşturulduğunu kaydetti. Yazıcı, bu bağlamda 1 Eylül 2022'de 2 bin 400 okul öncesi öğretmeninin İstanbul'a atandığına dikkati çekti. İstanbul'un her ilçesinde özel eğitim anaokulu açtıklarını da açıkladı.MEB normal eğitim yapan okullarda öğlen yemeği seçeneği kullanılmasını öneriyor. Bu okullarda ailelerle birlikte alınacak karar doğrultusunda sabah kahvaltısı menüsü de kullanılabilecek. İkili eğitim yapan okulların sabahçı gruplarında sabah kahvaltısı menüsü veya ailelerin görüşleri alınıp okulun beslenme saati menü türüne göre düzenlenerek öğlen yemeği menüsü de kullanılabilecek. İkili eğitim yapan okulların öğlenci gruplarında ise öğlen yemeği menüleri kullanılması öneriliyor. Ailelerle alınacak karara göre sabah kahvaltısı menüleri de kullanılabilecek.