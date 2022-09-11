19 milyon öğrenci ders başı yapıyor

YAZ tatili dönemi sona erdi. Bugün yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlandı. Bugün ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci başlayacak. Rehberlik ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için imkânlarını seferber etti. Güneş enerji santrali, geri dönüşüm kütüphaneleri, yağmur suyunu depolayan sistemlerden oluşan çevre dostu okullar yapıldı. 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak altyapı ihtiyaçları karşılandı. Yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 derslik, öğrencilerin hizmetine açılacak.Bu yıl ilk kez maddi durumu yetersiz öğrencilerin yardımcı kaynaklara daha rahat erişebilmesini sağlamak için ders kitaplarıyla birlikte 130 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Pakette çalışma yaprakları ve soruları, beceri temelli testler, merkezi sınavlara yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS, TYT AYT ve YDT'ye yönelik örnek soru kitapçıkları olacak. Öte yandan bakanlığa bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/ tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Okul Gıdası" onayı alınmasına devam edilecek. Hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre ise 11 Eylül 2023'e uzatıldı.14-18 Kasım 202223 Ocak - 3 Şubat 202317-20 Nisan 202316 Haziran 2023Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) aracılığıyla 800 binin üzerinde yurt kapasitesiyle üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyacını ortadan kaldırırken, Avrupa'da eğitim alan öğrenciler ise barınabilecekleri yer bulmakta hayli sıkıntı çekiyor. Eğitimlerini Belçika'da sürdürecek olan birçok Erasmus öğrencisi, konaklayabilecekleri uygun yer bulamadıkları için eğitimlerini yarıda bırakıyor. Antwerp Üniversitesi, yaklaşık 25 öğrencinin bu nedenle okulu bıraktığını açıkladı. Üniversite tarafından, 360 Erasmus öğrencisinden 30 ila 60 arası öğrencinin hala oda aradığını belirtilerek, "Öğrenciler posta kutularımızı 'kalacak yer bulmamıza yardımcı olur musunuz?' sorularıyla dolduruyor" ifadeleri kullanıldı. Üniversite Sözcüsü Peter De Meyer, "Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler için konaklayacak yer bulmak zor. Şimdi bir oda bulmak için tüm olası yollar aranıyor" dedi. Diğer eğitim kurumları da kısa bir süre için konaklama ihtiyacı duyan yabancı öğrenciler ve hatta yabancı profesörler için durumun giderek daha zor hale geldiğini dile getiriyor.