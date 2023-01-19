19 milyon öğrenciye bugün ‘karne zili’ çalacak

12 Eylül 2022'de başlayan 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez 'kış' döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.