2 binin üzerinde kadın meslek sahibi oldu

AK Partili Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'ne ait "Milletevleri" meslek edindirme kurslarıyla 2 binin üzerinde kadın, aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oldu. El sanatları, dikiş, nakış, kuaför ve okuma-yazma eğitimi aldıkları kurslara katılan anneler edindikleri becerilerle ev ekonomilerine katkı da sağlıyor. Çocukların kreşe bırakabilme imkânının da olduğu Milletevleri'nde bugüne kadar 2 bin 66 kadın meslek öğrenirken; dikiş-nakış kursundan 655, kuaför kursundan 346, el sanatları kursundan 522 ve okuma-yazma kursundan ise 543 kursiyer eğitim aldı. Öte yandan; Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevi'nde devam eden kursları başarıyla tamamlayan kadınlara kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim edildi.