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Giriş Tarihi: 5.5.2023 10:19 Son Güncelleme: 5.5.2023 10:24

2 ödül kazandı, 5 eseri sergide yer aldı

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP’ın Sri Lanka, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’de düzenlediği fotoğraf yarışmalarında pek çok ödül kazanan YDÜ Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan Gökberk, “1st International Photography Contest ADANA” uluslararası fotoğraf yarışmasında da 2 ödül kazandı; 5 eseri ile düzenlenen sergide yer aldı. Gökberk, yarışmada “Show Time” isimli fotoğrafı ile “FIAP Blue Ribbon” ödülüne; “Journey” isimli fotoğrafı ile de “Club Diploma” ödüllerine layık görüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
2 ödül kazandı, 5 eseri sergide yer aldı

Eğitimine YDÜ Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programında devam eden Gökhan Gökberk'in eserleri, yurt içi ve yurt dışında pek çok organizasyonda sergilendi. Bugüne kadar "İz" isimli kişisel fotoğraf sergisi ve Duyal Tüzün ile birlikte gerçekleştirdiği "Yansıma" ve "Emek" sergilerine imza atan Gökberk, eserleri ile Kıbrıs ve 20'ye yakın ülkede birçok yarışma ve sergiye katıldı. Master of Light Photography Association tarafından 2018'de düzenlenen Master of Light Uluslararası fotoğraf yarışmalarında gösterdiği başarılardan dolayı "Işığın Ustası c (c Master of Light)" unvanı verilen Gökhan Gökberk bir Kıbrıs'ta bu unvanı alan ilk fotoğrafçı oldu.

Sanatın tüm alanlarıyla ilgilenen Gökhan Gökberk, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ve çift anadal yaptığı Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nde aldığı eğitimin başarılarına etkisinin çok büyük olduğunu ifade ederek, bu sayede kendisini teknik ve estetik anlamda geliştirdiğini vurguladı. Fotoğraflarında günlük hayattan kesitler yakalayarak aktardığını ifade eden Gökberk, "Çalışmalarımda kullandığım teknik, estetik, sosyolojik, felsefi ve psikolojik yaklaşımları izleyicilere hissettirmeyi amaçlıyorum" dedi.

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2 ödül kazandı, 5 eseri sergide yer aldı
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