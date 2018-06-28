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duyurdu: giriş belgesi! - 2018 YKS ne zaman, saat kaçta? Giriş yerleri sorgulama...

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları ı'na () girecek öğrencilere 'den son dakika su! YKS sınavı 2018 yılında ilk defa tecrübe edilecek olması sebebiyle öğrenciler tarafından YKS hakkında birçok sorunun da cevabı aranıyor. Adayların alışık olmadığı ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlar ile kıyas yapamayacakları YKS sınavı soruları merak konusu oldu. Öte yandan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda YKS'ye girecek adayların eğitim bilgileri ve diploma notunun onaylanması hakkında bilgiler paylaşıldı. İşte YKS ile ilgili bilgiler, YKS ne zaman, saat kaçta? YKS giriş yerleri sorgulama (giriş belgesi alma), örnek YKS soruları ve ÖSYM'nin yaptığı duyuru...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:43
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgesi! - 2018 YKS ne zaman, saat kaçta? Giriş yerleri sorgulama...

2018 giriş yerleri daha önce 'nin resmi sitesi üzerinden açıklanmıştı. Bugün ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir yayınladı.

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açmıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Peki ÖSYM'nin duyurusu hangi uyarı ve bilgileri içeriyor?

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ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgesi! - 2018 YKS ne zaman, saat kaçta? Giriş yerleri sorgulama...
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