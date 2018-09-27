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'den ilköğretimde çok önemli düzenleme

, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 09:33
MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme

3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' başlatılacak.

Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak.

Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.

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MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme
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