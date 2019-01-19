Nihat Hatipoğlu’na rektörlük görevi

BUGÜN NELER OLDU

Resmi Gazete'de dün yayımlanan atama kararları ile bir çok genel müdür, bakan yardımcısı ve rektör yeni görevlerine başladı. Bu atama ile atv'nin sevilen isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Kararla Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi.1955 yılında Diyarbakır'da doğan Hatipoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültede Hadis ana bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında doçent, 2012'de profesör oldu.