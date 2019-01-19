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’na rektörlük görevi

Prof. Dr. , dün yayımlanan atama kararları ile İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı

SABAH Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Nihat Hatipoğlu’na rektörlük görevi
Resmi Gazete'de dün yayımlanan atama kararları ile bir çok genel müdür, bakan yardımcısı ve rektör yeni görevlerine başladı. Bu atama ile atv'nin sevilen isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

BAŞKAN ONAYLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Kararla Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi.
1955 yılında Diyarbakır'da doğan Hatipoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültede Hadis ana bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında doçent, 2012'de profesör oldu.
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Nihat Hatipoğlu’na rektörlük görevi
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