Merdiven altı kurslara hapis cezası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yılın sonunda kapatılacak özel eğitim kurslarında merdiven altı yapılaşmaların önüne geçmek için cezai yaptırımların ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'yla ortak hazırlanacak çalışma sonrası yeni bir kanun hazırlanacak. Bugüne kadar idari para cezası ile kapatma cezaları uygulanan merdiven altı kurs işletenler için daha ağır cezai müeyyideler içeren bir kanun çıkarılacak. Konu tamamen kolluk kuvvetlerinin denetiminde olacak ve bu yapılaşmalar için hapis cezası da getirilecek. Türkiye genelinde bugün itibariyle 2 bin 900'e yakın özel öğretim kursu bulunuyor. Bu kursların tamamı yılsonunda kapanacak. SABAH'a konuşan MEB kaynakları "Konu artık Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde olacak. Çok kararlı ve asla müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacak. Etkin bir denetim getirilecek. Denetimlerimiz de devam ediyor. Bugüne kadar ruhsatsız eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü saptanan 730 yer kapatılırken, toplam 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" dedi.



TEMEL LİSELİLERE NAKİL

Öte yandan dönüşümünü tamamlayamadığı için bu yılsonunda kapanacak temel liselerdeki öğrenciler MEB'in garantörlüğü altında başka okullara nakledilecek. Öğrenciler ya dönüşen okullara ya da başka özel okul veya devlet okullarına geçebilecek. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 890 temel lise bulunuyor. Bu liselerde toplam 160 bin 650 öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrencilerin 77 bini bu yıl mezun olacak. Temel lisede olup da eğitim-öğretim desteğinden yararlanan öğrenciler için de başka okula geçseler bile kolaylık sağlanacak. Bu öğrencilerin teşvik uygulamalarına devam edilecek.



ÖĞRETMENLERE İSTİHDAM

Kapanacak temel liseler ile özel eğitim kurslarındaki öğretmenler ise öğrencilerin sınavlara hazırlanacağı, okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında istihdam edilecek. Dileyen öğretmenler halk eğitim merkezlerinde de görev yapabilecek. Okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları tamamen ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlar ise halk eğitim merkezlerinden yararlanacak. Kurslarla ilgili yeni projenin detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından düzenlenecek bir lansmanla bu ay içinde kamuoyuna açıklanacak. Sınavlara hazırlık sürecinde öğrenciler için diğer alternatiflerin yanı sıra ücretsiz, içeriği zenginleştirilmiş dijital platformların oluşturulması planlanıyor.



YAPAY ZEKÂ DEVREDE

TBMM'de önceki gün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk özel kursların yerini dijital yazılımların alacağını söyledi. Selçuk "Hemen gelecek hafta devreye sokabileceğimiz bir yazılım var. Bir video kütüphaneyle Türkiye'nin en iyi hocalarından derslere öğrenciler ulaşacak. 3 milyon çocuk için kişiye özel yıllık takvim çıkarılması söz konusu olacak. Çocuk bir soruyu çözemediğinde yazılım otomatik olarak, 'Sen 7'nci sınıfta şu soruyu çözememiştin, burada bir problem var, önce bunu anlamalısın' diye önüne getirecek" dedi.

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