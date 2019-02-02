Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

Sosyal medyada dolaşan bu test kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... (Cevaplar foto galerinin en sonunda) 1. Çocuğun annesi kim? 2. İki hap 3. Buzlu içki 4. Teyp 5. Yılbaşı gecesi Resmin solundaki yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuğun duruşu da annesini işaret ediyor.