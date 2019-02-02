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Süreniz kısıtlı! 'ın özel ajanlar için yaptığı test...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 18:31
Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

Sosyal medyada dolaşan bu test kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun () özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

1. Çocuğun annesi kim?

Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

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Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

2. İki hap

kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıyor, soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl alıyor?

Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

3. Buzlu içki

Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi? (Dikkatlice yeniden okuyun.)

Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

4. Teyp

Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun değil bir olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...

5. Yılbaşı gecesi

Yılbaşı gecesi Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çalmıştır. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyler. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inanır. Bu kanıya nasıl varmıştır?

Süreniz kısıtlı! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı test...
Resmin solundaki yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuğun duruşu da annesini işaret ediyor.
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